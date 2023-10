Lagar betre tilkomst og fleire parkeringsplassar ved Sotra Arena

Du har kanskje lagt merke til arbeidet ved idrettshallane. Her får du ei oversikt over korleis det skal bli.

Då det var klart at den nye rundkøyringa som no er på plass ved Sotra Arena skulle byggast, blei det også klart at sandbanene måtte ofrast. Dette for å sikre nok parkering samtidig som ein sørgjer for tilkomst til turnhallen.