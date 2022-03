– Jeg er født til å synge!

Gamle Liljevatnet skule har blitt kommunens nye talentverksted. Bli med inn!

Seks nye undervisningsrom, alle lydisolerte og tilpasset kulturskolebruk. Fire av rommene har mulighet for digitale musikkopptak. Det ene har speil og dansegulv, et annet er tilrettelagt for band.

Opptaksutstyr, vegghengte fjernsyn og projektorer er på plass.

– Vi har fått til god utnyttelse av kvadratmeterne, mener rektor Kjartan Fjordheim.