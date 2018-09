Mindreårige jenter tatt for tyveri

Like før klokken 18.00 tirsdag kveld meldte Vest politidistrikt på Twitter at politiet er på vei til Sartor senter for å bistå en vekter.

Tre jenter i alderen 12–14 år skal være tatt for å ha stjålet varer fra en rekke butikker. Jentene skal ikke være samarbeidsvillige og har ikke oppgitt identifikasjon.

– Grunnen til at vekterne ringte oss er fordi jentene ikke samarbeidet. Så da kom ikke vekterne lenger i denne saken, forklarer operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Politipatruljen var på stedet like før 18.30.

– Slike situasjoner har en tendens til å løsne når patruljen kommer til stedet. I de fleste tilfeller klarer vekterne å løse dette selv, og vi ønsker alltid å ordne slike situasjoner på mildest mulig måte, fortsetter Kolltveit.

På grunn av jentens alder må foreldrene kontaktes.