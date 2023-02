Ber Sotra Link om å redde treet: – Bør stå et sted folk ferdes sentralt på Straume

For snart 40 år siden plantet mormoren et «Apenes skrekk» i hagen i Valen. Huset er revet for å gi plass til Sotrasambandet. Nå vil Mette S. Skjerdal forhindre at det sydlandske innslaget går med i dragsuget.