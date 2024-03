Det var i begynnelsen av januar at bensin hadde lekket fra en pumpe, ned under bakken og trukket inn i bygninger via rør.

To butikker måtte stenge som følger av lekkasjen, og Uno X måtte rydde opp i lekkasjen og ordne pumpen.

– Det var en knekt bolt inne i pumpen som var årsaken til lekkasjen, skriver regionsjef Irene Johansson i Uno-X i en tekstmelding til Vestnytt torsdag.

Uvisst hvorfor bolten knakk

De vet foreløpig ikke hvorfor bolten knakk.

Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålagt Uno-X å oversende en utfyllende rapport om hendelsen til direktoratet innen 07. mars.

Rapporten skal inneholde:

En beskrivelse av hendelsen

En beskrivelse av konsekvensene av hendelsen

En beskrivelse av potensielle konsekvenser

En analyse av årsaken til hendelsen

Opplysninger om hvilke tiltak virksomheten vil iverksette for å forhindre slike hendelser i fremtiden

Meldte ifra selv

Det var Uno-X som selv meldte fra til DSB om hendelsen da den skjedde, samt uhellsmelding dagen etter. Men den forteller ikke noe om hvilke konsekvenser utslippet kunne fått. Det er dette de nå skal svare på.

– DSB og Kystverket blir varslet som standard, også i denne saken. Rapport utarbeides og sendes i henhold til standard prosedyre, opplyser Johansson.