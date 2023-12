Politiet har blitt færre, men har meir å gjere: – Skulle helst vore mest mogleg på hjul

Politiet har blitt færre, men har meir å gjere. – Eg står dagleg i spagaten, seier politistasjonssjefen.

– Det er med tungt hjarte vi seier nei til mykje for tida. Det er fortvilande når vi ser skular og andre melder store behov for at vi skal komme ut, seier han.

Midthjell seier han dagleg står i spagaten når det kjem til kva som kan og bør prioriterast.