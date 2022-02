Vestprosess-saka utsett til mars, men det vert byggeforbod

Øygarden ville vedta byggeforbod kring røyrleidninga i februar, men rekk ikkje første kommunestyremøte.

Ordføraren har lova nytt folkemøte før saka skal opp til avgjerd, etter at operatøren Gassco ba om at kommunen ikkje tillet at det blir bygt 210 meter frå kvar side av traseen med kondensatleidning.