Nyleg blei trafikkulukkestala frå politiet i Vest offentlege. Tala viser at strekninga Straume-Bergen er den mest ulukkesbelasta strekninga i Bergen og omegn, målt etter kor mange smellar det har vore per kilometer veg dei siste tre åra.

Rikgsveg 555 ligg langt framfor dei andre vegstrekningane. Strekninga Voss-Eidfjord er den med færrast ulukker per kilometer.

Her er tala for alle undersøkte strekningar i Hordaland i perioden 2015 til 2018:

Riksveg 555 Straume - Bergen: 5,5 ulukker per kilometer

E39 Bergen - Nesttun: 4,1

E39 Bergen - Åsane: 3,5

Fv 580/582 Nesttun/Hop - Flesland: 2,7

Fv 580 Nesttun - Indre Arna: 2,7

E39 Nesttun - Os: 2,43

Bergen - Fyllingsdalen - Loddefjord: 2,0

Fv 562 Storavatnet - Askøy nord: 2,0

E39 Nyborg - Nordhordlandsbrua: 1,8

Fv 555 Straume - Sund: 0,94

E39 Åsane - Trengereid: 0,90

Fv 561 Kolltveit - Øygarden: 0,70

Fv 565/57 Isdalstø - Mongstad/Radøy: 0,67

Fv 562/563 Kleppestø/Herdla: 0,63

Fv 7 Trengereid - Norheimsund - Granvin: 0,53

E16 Trengereid - Voss: 0,48

Rv 13 Hardangerbrua - Odda - E134 Haukeli: 0,41

Fv 48 Tysse - Husnes - Utåker: 0,32

E39 Knarvik - Oppedal 0,30

Rv 14 Voss - Eidfjord: 0,25

Tala er ikkje justert opp mot trafikkmengde, og seier dermed lite om risikoen for å hamna i ei ulukke på dei ulike strekningane.

Målet med politiet sin rapport er å identifisere når og kor ulukkene skjer, samt å identifisere vegstrekningar som er ulukkesbelasta.

– Dette er noko vi må ha eit stort fokus på, for konsekvensane er store for enkeltpersonar og for samfunnet, seier politimeister Kaare Songstad om trafikk-tala som blei presenterte på eit pressemøte.

Førebyggjande arbeid

Politiet skal i endå større grad jobbe meir førebyggjande, også når det gjeld trafikken.

– Førebyggjande arbeid vil vere ein raud tråd gjennom det meste vi gjer i tida framover, fortel Songstad.

Siv Berg Lutro

Trafikkulukkestala er basert på PO-oppdrag, som er politiet sitt interne datasystem og arbeidsreiskap, i tidsperioden 2015 til 2018.

Her har politiet registrert både trafikkulukker med personskade og død, og trafikkuhell med materielle skader.

Totalt blei det registrert 308 ulukker i Hordaland i denne perioden. Juli og august var dei månadane med flest ulukker.

Her er dei lokale tala:

Riksveg 555 Straume - Bergen:

Politiet

På denne strekninga har det vore 82 ulukker frå 2015 til 2018. Det er blant dei meir ulukkesutsatte strekningane i området til Vest politidistrikt.

Politiet peikar på at vegen er tett trafikkert i rushtida, og dei fleste ulukkene skjer om morgonen og ettermiddagen. Ulukkene er fordelt på store delar av strekninga, men Puddefjordsbrua, Damsgårdtunnelen, Lyderhorntunnelen og Storavatnet er stadane med flest ulukker.

Det har vore 5,5 ulukker per kilometer i løpet av tre år på denne strekninga, som er 15 kilometer lang. Fartsgrensa er på 60, 70 og 80 km/t.

Riksveg 555/Fylkesveg 555 Straume - Sund:

Politiet

Her har det vore 35 ulukker dei siste tre åra. Mange av ulukkene fann stad på Fjell gard og i området ved parkeringsplassen nedanfor Fjell festning. Politiet peikar på at også denne strekninga er tett trafikkert i rushtida.

Det har vore 0,94 ulukker per kilometer på denne strekninga, som er 37,5 kilometer lang. Fartsgrensa varierer frå 40 til 80 km/t.

Fylkesveg 561 Kolltveit - Øygarden:

Politiet

Her har det vore 31 ulukker i perioden 2015–2018. I rushtida er det mykje trafikk på fylkesveg 561. Dei fleste ulukkene er i den sørlege delen, med mange smellar ved Knappskog, Ågotnes og Toftøy.

Det har vore 0,7 ulukker per kilometer på denne strekninga, som er 44 kilometer lang. Fartsgrensa varierer frå 40 til 80 km/t.

Prioriterer hardt

Oversikta frå politiet viser alt frå alvorlege trafikkulukker til mindre trafikkuhell. For UP er tala interessante, men dei er mest opptatt av å få ned talet på alvorlege trafikkulukker.

– Vi ser på kor dei mest alvorlege ulukkene skjer og på kva strekning dei skjer, seier UP-leiar Terje Oksnes i Vest politidistrikt.

Han fortel at UP heile vegen jobbar kunnskapsbasert og prioriterer ca. fem prosent av vegnettet.

– Der brukar vi 50 prosent av ressursane våre, fortel Oksnes.