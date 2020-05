Person funnet død på Brattholmen

– Det har vært et dødsfall som vi betegner som mistenkelig.

Det sa operasjonsleder Tatjana Knappen i politiet til Vestnytt litt før klokka 01 natt til søndag.

Dødsfallet skjedde i en bolig i Brattholmen-området. Politiet rykket ut dit lørdag kveld.

Politiet var da sparsommelige med informasjon om omstendighetene.

Ble siktet for drap

En time etter kom politiet med en pressemelding om dødsfallet. Der kommer det fram at én person er siktet for drap. Ifølge politiet fikk de klokka 20.37 lørdag melding om at en person var funnet død i en bolig på Brattholmen. Det skal ha vært vitner på stedet som varslet politiet.

Elleve minutt etter var den første politipatruljen på plass, og de bekreftet da funn av en død person.

Pårørende er varslet

Omstendighetene rundt dødsfallet gjorde at politiet så på det som et drap. Klokka 21.03, et kvarter etter politiet kom til åstedet, ble en person pågrepet og siktet for drap. Personen ble fraktet til politihuset i Bergen.

Politiet mener å vite hvem den avdøde er, men har ikke gått ut med opplysninger om kjønn eller alder på avdøde eller siktede. Pårørende til avdøde skal være varslet, ifølge kommunikasjonsleder Arne Lutro i Vest politidistrikt.