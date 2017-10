Rykket ut til mulig bilbrann i tunnel

Like før klokken 15.00 meldte Vest politidistrikt om en mulig bilbrann i Harafjelltunnelen som forbinder Storavatnet med Drotningsvik.

– Men det var ingen brann, bekrefter operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

110 Hordaland melder at det lukter svidd fra bilen på Twitter.

– Det dreier seg muligens om en bil som har motorproblemer, det er i hvert fall veldig mye røyk, sier Magnussen.

Tunnelen ble derimot raskt åpnet igjen når nødetatene kom til stedet og fant ut at det ikke dreide seg om en brann. Klokken 15.20 sier politiet at trafikken går som normalt igjen etter at bilen ble fjernet.