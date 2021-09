Se valgresultatene for Øygarden kommune og resten av landet.

Ove Trellevik (H) beholder som ventet plassen på Stortinget etter mandagens stortingsvalg. Men ellers var det lite å juble for på borgerlig side. Som i resten av landet går Høyre og Frp tilbake, men som ved forrige stortingsvalg har de større oppslutning her enn totalt i Norge.

Senterpartiet gjør et godt valg også lokalt, mens Rødt og MDG ikke har klart å fenge særlig mange velgere vest for Sotrabrua. I motsetning til på landsbasis har KrF framgang i Øygarden. Og her har både Demokratene, Industri- og Næringspartiet og Pensjonistpartiet kommet over én prosents oppslutning.

Klikk deg inn på resultatene fra Øygarden og andre steder under her. Der kan du også se resultatene fra de enkelte valgkretser i kommunen vår: