Nå har enda to striler fått hederstittelen

Disse to hedres og æres for innsatsen i et helt annet land.

Fra forsøplet til idyllisk småby. Det har Ivar Steinsland og Karstein Bjørge mye av æren for.

– At vi har hatt gode samarbeidspartnere har vært helt avgjørende, det er de som har gjort det mulig, sier Karstein Bjørge.