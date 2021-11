Nå vil alle reise vekk

Både Vitus Reiser, Travelmate og Bergen Sportsreiser har stor pågang av reiselystne.

– Oktober var helt vilt! 2022 blir et rekordår, vi har aldri solgt inn så mye for et år, sier daglig leder Håvard Moldskred i Vitus Reiser i Sartorgården på Straume.