Følg VM-helga her

Kyrre Styve

I dag er det juniorherrane som skal ut og sykla fellesstart. Det norske juniorlaget har vore best i verda i år, difor kan me håpa på at nokon av dei norske ryttarane er med og kjempar om medaljar.

Straume vaknar sakte men sikkert til liv. Her blir det framføring av VM-songane og andre nummer frå scena, og rundt halvtimen etter starten på Rong kjem syklistane rundt Sartor.

Det er klart for den første VM-dagen i regionen vår, etter ei veke med publikumssuksess i Bergen og på Askøy.

