Mye vind og vann - kjør forsiktig!

I løpet av natten og morgentimene har det haglet inn med meldinger til Vegtrafikksentralen. Det er mye vann i vegbanen og vanskelige kjøreforhold flere steder. Det ser imidlertid ut til at trafikantene på Sotra og i Øygarden har sluppet relativt billig unna så langt.

– Vi har ikke registrert noen meldinger vest for Sotrabrua. Det nærmeste jeg kan se er en melding fra Loddefjord. Det ser ut til at trafikken flyter greit over Sotrabrua, og det skal heller ikke være noen problemer på riksveg 555 mellom Sotrabrua og Bergen sentrum, sier trafikkoperatør Jan Marøy ved Vegtrafikksentralen.

Han oppfordrer likevel trafikantene til å kjøre pent.

– Når det regner så mye som det har gjort i natt, så kan det være steder med mye vann i vegbanen. På denne tiden av året er det også mye blader på bakken. Disse har gjerne en lei tendens til å tette kummer og gi ekstra overvann, sier Marøy.

Politiet har heller ikke fått noen meldinger fra vår region i løpet av natten og morgentimene.

– Det har vært ganske stille og rolig. Både på veiene og ellers, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt.