Blokkbeboere på Straume går glipp av strømstøtte

320 husstander på Straume faller utenfor strømstøtte-ordningen.

De fleste blokkbeboerne på Straume er knyttet til et nærvarmeanlegg under Kystbygarasjen. En formalitet gjør at de går glipp av regjeringens strømstøtte.

For snittkunden betyr det en tapt besparelse på rundt 450 kroner i måneden.

– Vi synes det er urettferdig, sier Rögnvaldur Hannesson, styreleder i Sameiet Sartorgården.