Fortvilar etter båt-innbrot

– Noko må gjerast, seier Hilde Rossing etter tjuveri og øydeleggingar i båthamna på Tjeldstø.

– Det er ille at det skal vera slik. Me håpa at det skulle ta slutt då politiet tok dei tre på fredagen, men så kjem det altså nye tjuveri berre nokre dagar etter.