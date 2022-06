Krav frå Stortinget kan føre til fortgang på Kollsnes

Stortinget vil ha fortgang i kraftutbygginga knytt til store industrietableringar. Det kan få mykje å seie for utbygginga på Kollsnes.

I februar fekk Statnett klarsignal til å jobbe vidare med ei ny, tredje kraftlinje til Kollsnes.

– No blir det håp om å få denne på plass raskare, slik at vi kan få meir straum raskare enn tidlegare antatt, seier Over Trellevik (H), medlem i energi og miljøkomiteen på Stortinget.