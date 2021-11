Ber folk finne fram munnbinda igjen

Øygarden kommune oppmodar innbyggarane om å bruke munnbind på offentlege stader der det ikkje er mogleg å halde meteren.

Bakgrunnen for denne tilrådinga er at smittetala har auka i kommunen den siste tida. Søndag melde kommunen at 57 personar var smitte med korona den siste veka.