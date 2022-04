Nå har beboerne på Ågotnes stiftet grendelag

Torsdag kveld møtte beboere fra Ågotnes til folkemøte i håp om å starte grendalag.

– Grunnen til at vi er her er et felles ønske om at Ågotnes skal være et godt sted å bo. Vi ønsker trygge skoler, trygge veier og fritidsaktiviteter for ungdom.