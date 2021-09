Krigshelten blei hylla av heimstaden, Forsvaret og familien

Folk stimla til for å ta del i markeringa av Jakob Strandheim. 101-åringen frå Torsvik møtte sjølv opp, og synest det var ei alle tiders feiring.

– Det var kjempebra. Det finaste av alt er at det blei opplett, humrar Strandheim, etter to timar med kulturprogram og plakett-avduking til ære for seg, i Hjeltefjorden Fjordpark.