Lei av å vente på byggeløyve?

Kommunen drukner i byggesaker og klarer ikke å behandle alle innen fristen.

– Vi har ikke fått uttelling for at vi har ansatt flere folk ennå. De nye saksbehandlerne begynte i jobben 1. september og er under opplæring, forklarer Silje Haukeda, leder for byggesak, tilsyn og miljø i Øygarden kommune.