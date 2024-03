Dan Christensen og styret enig om å avslutte arbeidsforholdet, skriver sportsklubben på sine egne nettsider.

Siste arbeidsdag vil bli i løpet av våren, men styret og Dan vil sikre en god overgang til beste for klubben før endelig sluttdato settes, skriver de.

Christensen legger totalt bak seg 19 år i klubben. Først som styremedlem, deretter åtte år som styreleder, og de siste ti årene som daglig leder.

– Styret og daglig leder har ulik oppfatning knyttet til den videre veien for Sotra Sportsklubb, og har på den bakgrunn i fellesskap funnet ut at tiden er kommet for ett lederskifte, skriver klubben.

Ifølge pressemeldingen skal Christensen bidra med å tilrettelegge for videre drift av klubben, men vil også være engasjert som rådgiver på frivillig basis.