Rettssaka blei dyr for klesgründeren, men ikkje først og fremst på grunn av erstatningskrava

Tre av fire kreditorar får erstatning etter at dei saksøkte We Are Fit-gründeren. Men ikkje så mykje som dei meinte dei hadde krav på. Evensen må betale sakskostnader på 870.000 kroner.

Begge partar må betale sine eigne kostnader i samband med rettssaka. Begge peikte i retten på at saka har blitt mykje større enn nødvendig, men har skulda på kvarandre for grunnen til dette.

– Retten meiner begge partar har bidratt, står det i dommen.