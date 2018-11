«Helge Ingstad» er i ferd med å synke - se video

Fregatten lå sikret til land med ni kraftige vaiere, men natt til tirsdag røk vaierne og skipet synker, meldte VG tirsdag formiddag.

Arbeidet med å sikre, og senere heve fartøyet fortsetter, sier Sjøforsvaret på en pressekonferanse som startet klokken 11 tirsdag formiddag.

Kystverket la ut følgende oppdatering like etter klokken 10, tirsdag.

«Kystverkets innsatsleder – sjø meldte klokken 06.17 i morges at havaristen, KNM Helge Ingstad, har sunket dypere. Det er nå bare radartårnet, samt deler av hekken, som stikker opp over vannflaten.

Kystverket vil skaffe oversikt over situasjonen, både fra land, sjø og fra luften. Vi avventer også tilbakemelding fra Sjøforsvaret for hvordan de planlegger å følge opp den endrede situasjonen.

Det er fortsatt tidvise lekkasjer fra havaristen, men ikke mer enn det som tidligere har vært.

Kystverket har totalt samlet opp 13 kubikkmeter med forurensning (diesel).

Det er godt med oljevernressurser i området, men i tillegg til ressursene som tidligere er omtalt er ytterligere to fartøyer i den kystnære oljevernberedskapen rekvirert. Det ene fartøyet er allerede på plass, mens det andre har beregnet ankomst i ettermiddag.».

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. Det er nå erklært statlig aksjon, som innebærer at Kystverket leder oljevernaksjonen, mens Sjøforsvaret leder arbeidet med bergingsoperasjonen for havaristen (KNM Helge Ingstad).