Plast uten plast?

Sotrabedriften vil lage «plastposer» og emballasje av tang og tare.

– Vårt mål er å bruke restråvarestoff fra marine næringer, tang og tare og mikroalger til å lage gode alternativer til plast, sier den pensjonerte banksjefen Gunnar Onarheim Sulen entusiastisk.

– Tang og tare, fiskeslo, slam fra oppdrettsnæringen, cellulose fra treforedling - ja, alle former for biomasse, åpner for det, sier han.