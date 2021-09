Bølgevernet må repareres

Nå er det klart hvem som har ansvaret for å fikse bølgevernet.

– Det ble skrevet en avtale med grunneierne i området, som slår fast at kommunen har et ansvar for nødvendig vedlikehold av både veien og bølgevernet, sier leder for drift og vedlikehold i Øygarden, Knut Eivind Nygård.