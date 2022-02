Få smitteverntilak og grønt nivå i skulane: - Det er ei bekymring at mange skal bli sjuke samstundes

Førre veke var det høg smitte på Fjell ungdomsskule. No aukar det meir på barneskulane.

Fjell ungdomsskule hadde heimeskule for alle elevane heile førre veke. Rektor Nina Zandstra opplyste måndag denne veka om at omtrent 100 av dei 504 elevane på skulen hadde testa positivt for korona.