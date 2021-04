Leiar Svein Otto Jacobsen (Frp) i planutvalet er fortørna over at fylket rustar opp busstopp i Skogsskiftet, når kommunen ønskjer å utbetra kryssa i same område. Han meiner arbeida burde vore samordna. Steinkanten bak sperrebandet viser kvar bussen vil stansa når stoppet er oppgradert. Foto: Karstein Sæverås