Stort ønske om å hjelpe

Mange viser sin støtte til familien på Bjorøy som ble rammet av brann.

Mange vil hjelpe den brannrammede familien på Bjorøy. Foto: Privat

– Jeg tror at alle tenker at slike hendelser ikke skjer i mitt nabolag, så er det plutselig noens klassekamerater og venner som rammes. Mer eller mindre alle har et ønske om å hjelpe, sier Agnes Vogler.