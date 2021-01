Her klippet tyvene seg gjennom hagen til Christer (36)

Tyvene passerte et åpent jorde før de klippet seg gjennom et gjerde og inn i hagen til Christer Kolltveit (36) i Aurebekken i Skogsvåg.

Gjerdet skal ha vært hel og fin inntil tyveriet skjedde. Foto: privat

– En del av tryggheten er borte nå. Du får følelsen av at du er under oppsyn, sier Christer Kolltveit, etter at familiens kajakker ble borte på en tilsynelatende ganske så freidig måte.