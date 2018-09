Store trafikkproblemer på Sotrabrua

Vind fra sør er ugunstig for trafikken på Sotrabrua. Og når vinden er oppe i orkan i kastene, blir det problemer. Broen var stengt en periode. Så fikk mindre kjøretøy komme over, mens busser og andre vindfang måtte vente.

Senere åpnet broen for all trafikk, men da med dirigering slik at det bare var trafikk i en retning om gangen.

Her er det Vestnytt skrev i løpet av stormen onsdag:

– Vinden har roet seg litt. Nå er det en middelvind på 20 meter i sekundet og kast på 25. På det verste var det middelvind på 28 meter i sekundet og kast på 35.

Det sier Morten Hansen, trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen seint onsdag kveld.

At vinden har roet seg litt, betyr at det er mulig å komme seg over Sotrabrua. Men det ser ut til at trafikken blir dirigert i en retning av gangen, dermed er det fortsatt køer.

Klokken halv ni fikk personbiler passere. Vegtrafikksentralen luker ut større kjøretøy, som fortsatt må vente, deriblant busser.

Politiet advarer folk i Sotra-området, Nordhordland, Askøy og Os om farlige forhold, og ber folk kjøre forsiktig og være aktsomme når de beveger seg ute. Klokka 20.55 hadde politiet fått inn 35 meldinger om nedblåste trær og andre naturskader. En god del veier er sperret.

Ved moloen på Steinsland stod sjøspruten: (saken fortsetter under videoen)

Sotrabrua ble stengt i åttetiden. Køen strekker seg til Storavatnet på bergenssiden. Vestnytt sin journalist på stedet, Christine Fagerbakke, rapporterer om køer i alle retninger som følge av stengt bro.

– Jeg bor i området og er vant til at det blåser her, men dette er ille. Bilistene blir bedt om å snu, sier Fagerbakke klokken 20.18.

Christine Fagerbakke

– Middelvinden er oppe i 39 meter i sekundet. Ingen bilister får passere før vinden er nede i 25 meter i sekundet, da vil politiet vurdere kolonne med store kjøretøy. Ingen vet hvor lang tid det tar, sier innsatsleder Ivar Kvant i politiet til Vestnytt klokken 20.20.

Christine Fagerbakke

Vurderer fortløpende

Både politiet på stedet og veitrafikksentralen tar fortløpende vurderinger på om Sotrabrua må stenge helt på grunn av sterkere vind eller om kontroll kan opphøre på grunn av svakere vind.

Christine Fagerbakke

Politiet tidlig på plass

Politiet var på plass på begge sider av broen klokken 19 for å vurdere vindforholdene, med tanke på om det er forsvarlig å la biler passere.

– Vi iverksetter kontroll av kjøretøy som skal over broen. Dette på grunn av sterk vind, meldte politiet på Twitter i 19-tiden.

Christine Fagerbakke

Det ble da målt vindkast på 28 meter i sekundet på broen. Busser, lastebiler med tomme skap, varebiler med tomme varerom og biler med skaphengere må innstille seg på å måtte vente med å kjøre.

Klokken 19.30 var det 21,5 sekundmeter vind på Sotrabrua, ifølge appen Veivær.

Slik ser det ut på Sotrabrua akkurat nå.