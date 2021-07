Børge Haugetun sit i dag for Venstre i det nye kommunestyret, men var ordførar for Tverrpolitisk valliste i gamle Øygarden. Rådmann i den tidlegare kommunen var Siri Fahlvik Pettersen. Ho har vedgått at administrasjonen misforsto regelverket for rammeavtalar. Foto: Inger Elise J. Økland (arkiv)