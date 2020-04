Opprettar eige lokale for gravide og nybakte mødre med korona

Det seier einingsleiar for barne-, unge- og familietenester Berit Algrøy.

Øygarden kommune har tatt fleire grep for å skilja koronasmitta personar frå andre ved dei ulike helsetilboda. Mellom anna er det oppretta eigen korona-legevakt i Sotra Arena.

Begrensar smittefaren

No opprettar dei eit eige lokale for eventuelle koronasmitta gravide og barselkvinner. Desse får normalt konsultasjonar på helsestasjonen. Men for å begrensa smittefaren får desse kvinnene no eit tilbod i Grønamyrvegen 4. Det ligg vegg i vegg med Liecobygget ved Sartor storsenter.

- Vi har til no ikkje hatt nokon gravide eller barselkvinner som har vore smitta av korona, seier Algrøy på nettsida til kommunen.

Ekstra tryggleik

Bemanninga er samansett av jordmødre og helsesjukepleiarar. Kvinnene vil der kunna få same oppfølging som på helsestasjonen elles, men med ekstra vekt på smittevern og reinhald. Ved å ha eige lokale til kvinner som er gravide eller har nyfødde barn, unngår ein at andre kvinner og barn kan bli smitta.

Det er totalt 34 personar som har fått stadfesta koronasmitte i Øygarden. Fem av desse er friskmelde.