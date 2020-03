Vil ha minst mogeleg besøk på sjukeheimane

For eldre og folk med enkelte lidingar kan koronaviruset vera farleg. Difor ønskjer Øygarden kommune at folk ikkje er altfor ivrige på å besøka bebuarar på sjukeheimane.

– Me ringer til dei næraste pårørande til alle bebuarane og ber om at dei avgrensar besøka, seier smittervernlege Jens Eikås.

Har du ei mor eller ein far på sjukeheim, kan det difor vera lurt å ringa heller enn å stikka innom. Og om du skal på besøk, ikkje ta med deg heile slekta. Jo færre personar som kjem innom, jo mindre risiko er det for korona-smitte.

– Helst ikkje ta med barn, dei spring ofte rundt omkring, seier Eikås.

Ordførar Tom Georg Indrevik oppmodar om å følgja dei råda også når det gjeld eldre som ikkje bur på institusjon.

– Ta heller ein telefon enn å gå på besøk, seier han.

Dei som treng hjelp av heimetenestene, får besøk som normalt. Førebels er ikkje tenestene alvorleg trua av at helsearbeidarar hamnar i karantene.

– Det er litt ekstra utfordringar med å henta inn vikarar og fylla vaktlistene, for i dagens situasjon er det lettare for at ein held folk heime ved mistanke om sjukdom. Men førebels går det greit, seier Jens Eikås.