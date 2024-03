– Her er me for å ha det gøy. Det er ingen prestasjonskrav, og det skal vera lett å koma inn som ny her, seier Robert Haga.

Han tar ein kort pause frå fotballspelinga i Straume idrettspark for å rosa aktiviteten til Psykiatrialliansen: Fotball for alle.

– Her får me både sosial og fysisk aktivitet, seier Haga.

Alle kan koma

Fotballtreninga er eit tilbod til alle som vil, og på treninga onsdag var det folk i alle aldrar. Men det rettar seg først og fremst mot dei som tykkjer det er vanskeleg å koma seg opp og ut blant folk.

– Det er eit lågterskeltilbod. Du treng ikkje vera god i fotball i det heile, men det er også ope for dei som har spelt mykje fotball. Hovudpoenget er at det skal vera trygt og kjekt, me tenkjer ikkje på prestasjonar og resultat, seier eldsjel Jan Ove Næss.

For mange kan det vera skummelt å skulla delta i sosiale samanhengar. For andre kan det vera skummelt å måtta vera flink og gjera det bra. På fotballtreningane i fotballhallen blir du ønskt hjarteleg velkomen.

– Eg har vore med sidan 2017. Det tok litt tid før eg klarte å koma meg på første trening. Men då eg først hadde vore der éin gong, var det mykje enklare neste gong, seier Robert Haga.

– Kos og tryggleik

Tilbodet har fram til no berre vore i Bergen, men er no utvida til Straume, der det blir trening kvar onsdag klokka 13. Dei spelar og kampar i bedriftsserien, men her er det aldri tale om å toppa laget.

– Her er me inkluderande og venlege, og alt handlar om å kosa seg og få tryggleik, seier Næss.

Elisabeth Flesland stemmer i:

– Her er det gode folk med omsorg og kjærleik, seier ho.

Flesland har spelt fotball i 26 år, og har vore oppe i andredivisjon. No spelar ho på gøy.

– Me tek godt i mot alle nye. Det er ingen prestasjonskrav her, seier ho.

Jan Ove Næss og Claus Lundekvam meiner det er viktig å ha gode lågterskeltilbod. Foto: Kyrre Styve

Treningane vil finna stad i fotballhallen så sant den ikkje er fullbooka til noko anna, og elles på ei av banene ute i idrettsparken. På den første treninga denne veka hadde Jan Ove Næss med seg den tidlegare fotballproffen Claus Lundekvam, som brenn for slike tilbod.

Har kjent det på kroppen

– Eg heiar på alle tiltak som kan vera med å skapa trivnad og fysisk aktivitet i trygge omgjevnader, seier Lundekvam.

Han har levd eit brokete liv etter at den suksessrike proffkarrieren var over, og veit mykje om det å gå på ein smell og slita psykisk.

– Når ein har vore på botnen sjølv og kjent på det å ha det vondt og vanskeleg, får ein eit anna perspektiv på ting. Det er mange som treng tilbod av denne typen, seier Lundekvam.

Han legg vekt på at på desse treningane kan folk bli kjent i trygge rammer, og at alle blir møtt på sine eigne premissar.

– Rett og slett rørande

– Det er eit vedunderleg samhald her. Det er rett og slett rørande. Me treng fleire slike tilbod, der folk kan koma og vera seg sjølv, seier Lundekvam.

Psykiatrialliansen samarbeider med offentlege etatar som kommunen, Nav og barnevern. Dei har ei rekkje fritidstilbod til folk i alle aldrar, og planlegg fleire.

– Det neste blir nok turgruppe. Så vurderer me basketball, samt paintball. Der ein skyt på blink, ikkje på kvarandre, seier Jan Ove Næss.

Fotballtilbodet er allereie på plass på Sotra. Eks-proffen som var med onsdag, hadde lyst til å hoppa innpå og sparka ball sjølv. Men han er ikkje like ung som før.

– Eg dreiv med hagearbeid i går, og er stiv som ein stokk no, seier Claus Lundekvam.