Pandemien tok det viktigste fra dem

For Emma Norevik Fjell (18), Oliver Toft (18) og Theodor Esteban Spjeld (18) var pandemien krevende. Som erstatning for eksamen arrangerer de løp for alle.

I idrettshallen i Sotra Arena lener de seg mot et grått stålgjerde og ser ut i den tomme hallen. Latter fyller rommet. Etter to år med pandemi smiler de igjen.