Ber klagenemda ikke være for streng

Klagenemda har varslet ovetredelsesgebyr på 8,7 millioner kroner. Nå skal kommunen sende inn siste svar før den endelige avgjørelsen. Administrasjonen, med hjelp fra eksternt advokatfirma, har skrevet svaret, og politikerne i formannskapet hadde ingen merknader.

Hvorfor skal innbyggere i gamle Sund og Fjell kommune, som blir de som «må bære den største kostnaden som følge av gebyret», rammes?

Det er et av flere argumenter kommunen bruker i den aller siste svarrunden til Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa). Kommunen mener at overtredelsesgebyret på 8,7 millioner kroner er for høyt.