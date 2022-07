Øygarden får felles hjorteforvaltning

Målet er å få betre kontroll på hjortebestanden.

– Vi har lenge følt på at vi ikkje kan ha tre ulike sett med reglar for eit dyr som står i Sund ein dag, i Fjell neste dag og i gamle Øygarden tredje dagen. Så mykje vandrar dyra, og ein får aldri ein felles forvaltningsforståing utan at ein samlar det heile og ser jakta under eitt, seier Torsvik.