Vi har kjøpt meir alkohol også i matbutikkane i koronaåret

– Eg har ikkje inntrykk av at folk drikk meir, eller at dei er oftare berusa. Eg trur berre dei har flytta meir av inntaket frå tax free, restaurantar og pubar, over til polet og daglegvarebutikkane, seier dagleg leiar Trond Sæterstøl ved Rema 1000 Skogsvåg.

Dagleg leiar Trond Sæterstøl ved Rema 1000 Skogsvåg er glad for den store veksten i alkoholsal i butikken. – Samstundes veit eg at andre bransjar lir samstundes som vi sel meir alkohol. Eg håpar dette snart endrar seg, og at lokale restaurantar får tilbake meir av salet, seier han. Foto: Kaja Distad Carlsen (arkiv)

Tal frå åtte tilfeldig valde daglevarebutikkar viser auke i alkoholsalet.