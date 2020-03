Tar prøver av folk i bilene

– Det er stor pågang, konstaterer legevaktsjef Lisbeth Harkestad.

Legevakten på Straume ber folk som mistenker at de kan ha vært utsatt for smitte om å kontakt per telefon.

– Vi ønsker ikke at pasienter som kan være smittet kommer inn i legevaktlokalet uten av vi vet om det, sier hun.

Dersom det skjer, må de sette i gang desinfisering av områdene personen har vært i kontakt med. I tillegg risikerer man at andre pasienter på venterommet da må i karantene. Spesielt alvorlig er det dersom de på venterommet er i risikogruppene som tåler korona dårlig.

Derfor prøver legevakten å holde korona-mistenkte borte fra venterommet.

– Folk som er i grei form, tester vi i bilen, sier Harkestad.

De som utfører testene, er iført smittevernutstyr. Testen taes enten i halsen eller oppi nesa.

– I dag har vi tatt ti tester, sier Smittevernlege Jens Eikås.

Svarene på disse prøvene er ventet i morgen ettermiddag. Av prøvene som ble tatt i går, er alle negative. Det vil si at ingen nye personer er registert korona-smittet.

Så langt er det oppdaget tre tilfeller av korona-smittede personer i Øygarden kommune.

Korona-henvendelser og tester tar opp mye kapasitet ved legevakten. Men dette skal ikke gå på bekostning av andre pasientgrupper.

– Vi har oppbemannet, forteller Lisbeth Harkestad.