Etter ti år og mykje pengar blir det færre bustader. No får han ikkje utbygginga han treng

Etter å ha brukt ti år og mykje pengar har ikkje grunneigaren råd til bygga ut

Då planarbeidet starta i 2012 såg grunneigar Øystein Svendsen for seg at reguleringa kom på plass i løpet av få år, slik at han kunne utvikla tomter og finansiera eiga bustadbygging på Ebbesvikneset.