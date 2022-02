To trailarar med mat og klede frå Øygarden til Ukraina: – Det er desperat behov

I fleire år har Unni Instefjord frå Blomøy jobba for at ukrainarar skal få eit betre liv. No er det viktigare enn nokon gong.

Sjølv om fleire hjelpeorganisasjoner opplyser at dei slit med å kome seg inn i det krigsherja landet, er ho fast bestemt på å fortsette hjelpa til ukrainarane.