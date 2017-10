Havarerte på Sotrabrua

Vest politidistrikt melder på Twitter at en bil har fått motorhavari på Sotrabrua klokken 16.16. Bilen skal stå delvis på fortauet og skape problemer for trafikken.

– Det er tett trafikk fra sentrum inn mot Sotra og jeg ser det står en bil på fortauet der. Men trafikken går forbi, bare litt senere, melder veitrafikksentralen.

Like før 16.50 ble bilen fjernet og trafikken går mer som normalt igjen.

I kartet under kan du følge trafikken direkte. Grønn farge betyr at trafikken går hurtig. Oransje, rød og enda mørkere rød betyr at trafikken går sakte. Jo mørkere rødfarge, jo mer stillestående er trafikken på strekningen som er på kartet.