Kvinne falt i sjøen

Klokken 16.23 fikk politiet melding om at en kvinne har havnet i sjøen i Blomvåg.

– Alle nødetater er på vei. Brannvesenet er på stedet, men politiet er ikke fremme ennå. Derfor vet vi foreløpig lite om hva som har skjedd og hvordan tilstanden til kvinnen er. Hun skal være kald. Vi fortsetter med full styrke inntil situasjonen er avklart, sier operasjonsleder Tatjana Knappen ved Vest politidistrikt til Vestnytt klokken 16.40.

Klokken 16.50 melder politiet at kvinnen har opplyst at hun har fisket alene, og at hun falt i sjøen i forbindelse med dette.