Broen ble åpnet igjen klokken 18.11.

Det var like etter klokken 17.30 onsdag at politiet fikk melding om at en bil med stans forårsaket lange køer på Sotrabrua.

Klokken 17.54 melder vegtrafikksentralen vest at politiet er på stedet og dirigerer trafikken.

Det skal være bestilt redningsbil.