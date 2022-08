I pappas fotspor

Frode Vabø køyrde motocross som ungdom. No vil borna gjere det same.

Sommarferien er snart slutt, og syskena Sondre Juuhl Vabø (9) og Malene Juuhl Vabø (12) er på plass ved Sotra Motocross Klubb nord for Skogsskiftet. Det er nokre veker sidan dei var her sist, og dei verkar etter å kome seg på sykkelen.

Forholda for køyring ligg godt til rette, ikkje for vått, og ikkje for tørt.