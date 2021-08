Dei siste dagane har det eksplodert - kommunen jobbar på spreng for å løyse situasjonen

Dei to siste dagane har smittesporarane i kommunen hatt store utfordringar.

Smittesporingssystemet har nærmast kollapsa, og kommunen jobbar på spreng for å løyse problemet.

– Det er snakk om personell som har strekt seg til det ytterste i over eit år. Når det oppstår ein slik situasjon som no, som var heilt uventa, må vi ha litt tid på å ordne det. Vi jobbar dag og natt for å få det til å gå, seier Elise Bergsagel.