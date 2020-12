Denne veien ble rassikret i fjor. Allerede ved første storm begynte steinene å rase ut.

Hyttefolk og beboere er frustrert over at sikringen nå raser ut, ett år etter at arbeidet ble gjort på Hanavågvegen på Geitanger.

Flere naboer på Geitanger er frustrert over Hanavågvegen, hvor rassikringen nå raser ut. Foto: Privat

– Det var en dyr sikring av vei, og vi håpet det skulle holde. At det er totalt bortkastede penger håper jeg ikke, det ville være synd, sier leder for samferdsel Therese Borgen.