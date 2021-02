Takket være Nina kan Ove (78) bo hjemme

Det blir flere eldre med komplekse hjelpebehov i Øygarden, med stor mangel på pleiere til å ta seg av dem.

Hjelpepleier Nina Skibenes er ofte hjemme hos Ove Angeltveit (78). Foto: Inger Elise J. Økland

– Vi forventer nesten en tredobling av eldre over åtti år i Øygarden frem mot 2040, det gir behov for mye arbeidskraft. Innen eldreomsorg vil vi ha behov for dobbelt så mange ansatte som i dag hvis vi ikke får til mer forebyggende innsats og tar i bruk ny teknologi, sier kommunalsjef Line Barmen for helse og omsorg.

– Hjelpen jeg får betyr alt, det gjør at jeg kan bo hjemme, sier Ove Angeltveit. Den humørfylte 78-åringen smiler blidt mot hjelpepleier Nina Skibenes. De kjenner hverandre godt.

– Mange vet ikke hva det innebærer å arbeide i helsesektoren før de har fått prøvd det, mener Barmen.